SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 51,40 EUR zu. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 51,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 16'017 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,60 EUR am 13.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 93,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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