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09.10.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag tiefer

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 57,80 EUR abwärts.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 57,80 EUR nach. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,65 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'093 Stück gehandelt.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 18,25 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,68 EUR am 24.10.2025. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 166,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 357.15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 345.69 Mio. EUR.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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