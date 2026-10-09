Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Lonza1384101Stadler Rail217818Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Short- und Inverse-ETFs erklärt: Chancen und Risiken auf einen Blick
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Suche...
Plus500 Depot

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit Kursplus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 58,80 EUR zu.

SMA Solar
54.84 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 58,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 59,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'414 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Abschläge von 63,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: SMA Solar Technology AG
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten