SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 58,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 59,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'414 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Abschläge von 63,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen