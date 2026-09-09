SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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09.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 62,90 EUR.
Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 62,90 EUR ab. Bei 62,90 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,25 EUR. Zuletzt wechselten 9'482 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Am 18.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR an. Gewinne von 12,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 17,68 EUR fiel das Papier am 13.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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