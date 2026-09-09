SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 61,25 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,30 EUR nach. Bei 63,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 42'798 Aktien.

Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 17,68 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 246,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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