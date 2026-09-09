SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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09.09.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von SMA Solar
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 61,10 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 3,9 Prozent auf 61,10 EUR. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 61,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 31'390 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,71 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2025 Kursverluste bis auf 17,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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