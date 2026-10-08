SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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08.10.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SMA Solar
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 57,70 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 57,70 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 57,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,40 EUR. Bisher wurden heute 2'895 SMA Solar-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 18,39 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 21,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 62,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,03 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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