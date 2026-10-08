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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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08.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 58,30 EUR.

SMA Solar
53.58 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 58,30 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 57,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17'964 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,27 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,68 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,81 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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