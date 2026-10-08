SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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08.10.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 57,85 EUR.
Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 57,85 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 57,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9'165 SMA Solar-Aktien.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 18,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 62,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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