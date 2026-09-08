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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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08.09.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag höher

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag höher

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 60,55 EUR.

SMA Solar
57.31 CHF 1.50%
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Um 09:28 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 60,55 EUR. Bei 60,90 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'320 SMA Solar-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 16,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2025 auf bis zu 17,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 70,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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