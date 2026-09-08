SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Dienstagnachmittag an

Um 16:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 62,35 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 62,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 26'973 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 13,39 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2025 Kursverluste bis auf 17,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 252,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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