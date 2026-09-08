SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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08.09.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 60,75 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 60,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 61,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'358 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Gewinne von 16,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 17,68 EUR fiel das Papier am 13.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 70,90 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,14 EUR. Im letzten Jahr hatte SMA Solar einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie eingefahren. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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