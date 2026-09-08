SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 60,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 61,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'358 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Gewinne von 16,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 17,68 EUR fiel das Papier am 13.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 70,90 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,14 EUR. Im letzten Jahr hatte SMA Solar einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie eingefahren. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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