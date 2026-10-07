SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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07.10.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 58,65 EUR.
Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 58,65 EUR. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,65 EUR nach. Bei 59,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'236 SMA Solar-Aktien.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Mit einem Zuwachs von 20,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 21,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.
Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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