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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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07.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar büsst am Mittwochnachmittag ein

SMA Solar Aktie News: SMA Solar büsst am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 58,80 EUR.

SMA Solar
54.37 CHF -2.85%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 58,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 58,65 EUR. Bei 59,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 17'872 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 20,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,68 EUR am 24.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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