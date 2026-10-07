SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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07.10.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Mittag ab
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 60,40 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 60,40 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,65 EUR nach. Bei 59,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 7'828 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2026 auf bis zu 70,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 17,05 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,68 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,11 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 357.15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 345.69 Mio. EUR.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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