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07.09.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar reagiert am Montagvormittag positiv

SMA Solar Aktie News: SMA Solar reagiert am Montagvormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 58,70 EUR zu.

SMA Solar
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Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:28 Uhr 3,6 Prozent. Bei 58,90 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'942 SMA Solar-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 20,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 17,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 70,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357.15 Mio. EUR gelegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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