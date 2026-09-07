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07.09.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zündet am Montagnachmittag Kursrakete

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zündet am Montagnachmittag Kursrakete

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 60,10 EUR.

SMA Solar
56.46 CHF 5.92%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 60,10 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 60,25 EUR. Bei 58,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 42'791 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 17,64 Prozent wieder erreichen. Am 06.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,46 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 70,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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