SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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07.09.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiesst am Montagmittag hoch
Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 59,70 EUR.
Die SMA Solar-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 59,70 EUR. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 60,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 20'125 Stück.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 18,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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