SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag im Minus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 48,38 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 48,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'938 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 31,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 26,60 EUR. Mit Abgaben von 45,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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