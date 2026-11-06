|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag im Minus
Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 48,38 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 48,38 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 48,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'938 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 31,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 26,60 EUR. Mit Abgaben von 45,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Was Analysten von der SMA Solar-Aktie erwarten
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.