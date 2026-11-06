SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Freitagnachmittag zu

Die SMA Solar-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 50,75 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 83'254 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 39,31 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2025 (26,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 47,59 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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