SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 51,20 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 51,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'915 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 38,09 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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