|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 51,20 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 51,20 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 51,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'915 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 38,09 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Was Analysten von der SMA Solar-Aktie erwarten
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.