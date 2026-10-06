SMA Solar Aktie News: SMA Solar fällt am Vormittag

Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 59,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 59,30 EUR. Bei 60,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 6'267 Aktien.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (21,68 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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