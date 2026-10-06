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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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06.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Nachmittag fester

SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 60,05 EUR zu.

SMA Solar
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Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 60,60 EUR. Bei 60,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38'898 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,74 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 176,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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