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06.10.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Minusbereich

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 59,60 EUR abwärts.

SMA Solar
55.36 CHF -0.02%
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Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 59,60 EUR nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 59,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,60 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'931 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Gewinne von 18,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 174,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,38 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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