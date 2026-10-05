SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Vormittag ab

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 59,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 3'849 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 15,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 63,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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