SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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05.10.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von SMA Solar
Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 59,40 EUR ab.
Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 59,40 EUR. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,10 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46'024 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. 19,02 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 63,50 Prozent Luft nach unten.
SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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