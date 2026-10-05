SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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05.10.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 59,70 EUR.
Um 12:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 59,70 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 59,10 EUR. Bei 61,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 35'166 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 15,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 21,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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