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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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05.10.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verbilligt sich am Mittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 59,70 EUR.

SMA Solar
55.20 CHF -1.98%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 59,70 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 59,10 EUR. Bei 61,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 35'166 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 15,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 21,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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