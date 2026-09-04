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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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04.09.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit negativen Vorzeichen

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 57,15 EUR ab.

SMA Solar
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Um 09:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 57,15 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 57,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'436 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 16,47 EUR. Mit einem Kursverlust von 71,18 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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