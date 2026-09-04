SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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04.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Nachmittag seitwärts
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,40 EUR an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der SMA Solar-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 57,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 58,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 56,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 16'845 Stück.
Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,17 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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