SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag ohne grosse Veränderung

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der SMA Solar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 57,40 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 58,00 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,95 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10'596 SMA Solar-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 23,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (16,47 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,31 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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