SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 48,22 EUR ab. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 47,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2'194 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 46,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 92,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,21 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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