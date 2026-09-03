SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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03.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Donnerstagvormittag südwärts
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 55,80 EUR abwärts.
Die SMA Solar-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 55,80 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 55,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 485 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 04.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 255,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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