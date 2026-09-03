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03.09.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 56,55 EUR zu.

SMA Solar
54.00 CHF 3.39%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SMA Solar legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 56,55 EUR. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 57,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 13'995 Stück.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 72,24 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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