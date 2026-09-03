SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagmittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 56,00 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 55,40 EUR. Mit einem Wert von 55,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6'141 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,25 Prozent. Am 04.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,96 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR im Vergleich zu 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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