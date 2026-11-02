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02.11.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Mittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Mittag

Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 47,88 EUR zu.

SMA Solar
44.01 CHF 0.86%
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Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 47,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 48,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'635 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 47,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,70 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Was Analysten von der SMA Solar-Aktie erwarten

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: SMA Solar Technology AG
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’734.66 02.11.2026 14:10:41
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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