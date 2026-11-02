SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Mittag

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 47,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 48,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'635 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 47,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,70 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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