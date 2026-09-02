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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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02.09.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 56,00 EUR.

SMA Solar
52.00 CHF -4.30%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 56,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,95 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'551 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,41 EUR. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Abschläge von 72,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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