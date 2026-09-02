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02.09.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von SMA Solar

SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 55,65 EUR.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 55,65 EUR abwärts. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 54,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24'772 SMA Solar-Aktien.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 27,04 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,31 Prozent.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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