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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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02.09.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag Verlust reich

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 55,80 EUR.

SMA Solar
51.84 CHF -4.58%
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Um 12:28 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 55,80 EUR. Bei 54,70 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 16'436 Stück.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 26,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,41 EUR. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 72,38 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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