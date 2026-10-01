SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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01.10.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 60,30 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 60,30 EUR zu. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,55 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,55 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 4'353 Aktien.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 02.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 21,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 182,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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