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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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01.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Abschlägen

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 58,65 EUR.

SMA Solar
55.11 CHF -2.85%
Kaufen Verkaufen

Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 58,65 EUR nach. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,35 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'364 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 02.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 63,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 345.69 Mio. EUR, gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,21 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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