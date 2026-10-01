SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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01.10.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 60,50 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 60,50 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36'323 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,36 EUR am 02.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 64,69 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 345.69 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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