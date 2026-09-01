SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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01.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 58,05 EUR ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 58,05 EUR. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54'923 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,79 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 15,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 276,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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