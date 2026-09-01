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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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01.09.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von SMA Solar

SMA Solar Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 59,10 EUR abwärts.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 59,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 58,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22'979 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,63 Prozent. Bei einem Wert von 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,93 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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