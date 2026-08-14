SMA Solar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SMA Solar hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1.380 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.7 Millionen EUR – eine Minderung von 3.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.2 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch