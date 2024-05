SMA Solar im 1. Quartal mit Umsatz- und Gewinnrückgang

FRANKFURT (Dow Jones)--SMA Solar hat im ersten Quartal bei überraschend niedrigeren Umsätzen einen Gewinneinbruch erlitten. Den Ausblick für das laufende Gesamtjahr bekräftigte der Kasseler Wechselrichterhersteller aber.

Im ersten Quartal sank der Umsatz laut Mitteilung um 1 Prozent auf 362 Millionen Euro. Das EBITDA sackte um 17 Prozent auf 50 Millionen Euro ab. Die entsprechende Marge lag bei 13,8 (Vorjahr: 16,3) Prozent. Analysten hatten ein Umsatzplus von 7 Prozent erwartet, die Marge wurde dagegen nur bei 11,2 Prozent gesehen. Das Konzernergebnis sank um 45 Prozent auf 29 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie entsprechend auf 0,82 (1,49) Euro.

"Wir sind beim Umsatz gut in das neue Geschäftsjahr gestartet, trotz des Rückgangs in den Segmenten Home und C&I", sagte CEO Jürgen Reinert laut Mitteilung. "Die Entwicklung in diesen beiden Marktsegmenten ist aus unserer Sicht nur ein temporärer Effekt, denn die Endkundennachfrage ist weltweit grundsätzlich weiterhin robust."

Der Umsatz soll 2024 wie geplant auf 1,950 Milliarden bis 2,220 Milliarden Euro steigen. Das EBITDA sieht SMA bei 220 Millionen bis 290 Millionen nach 311 Millionen Euro im Vorjahr. Grund für den erwarteten Rückgang sind unter anderem verstärkte Investitionen.

