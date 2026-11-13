SMA Solar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SMA Solar präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.75 EUR gegenüber -2.940 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 449.9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 474.1 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch