Sm Prime zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sm Prime hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.45 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.440 PHP erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.87 Prozent auf 38.40 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35.27 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch