Sm Prime: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sm Prime veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.38 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.440 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 31.40 Milliarden PHP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35.36 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.421 PHP sowie einem Umsatz von 22.28 Milliarden PHP in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch