Sm Prime stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sm Prime lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sm Prime 0.190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.08 Prozent auf 507.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 619.3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch