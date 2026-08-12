Sm Prime stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sm Prime lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sm Prime noch ein Gewinn pro Aktie von 0.200 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 629.6 Millionen USD gegenüber 626.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch